Drukarka 3D w każdej szkole. Trwa nabór do programu Laboratoria Przyszłości

Ponad 1 miliard złotych - to środki, które zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni technicznych, w tym drukarek 3D, które pomogą uczniom szkół podstawowych rozwijać kompetencje przyszłości.

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości CadXpert - dostawca edukacyjnych drukarek 3D przygotował specjalną ofertę dostosowaną do wymagań programu. W katalogu znajdziemy m.in. pakiet z drukarką 3D MakerBot SKETCH, a w nim 5 kg materiału do druku 3D, zestaw akcesoriów, a także pomocy dydaktycznych, podręczników, szkoleń dla nauczycieli i platform wspierających prowadzenie lekcji o druku 3D. Szczegóły na temat pakietu znajdziecie w dalszej części artykułu lub na www.cadxpert.pl.

Drukarka 3D do szkoły - wkrótce każdy uczeń szkoły podstawowej będzie miał do niej dostęp

Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości, każdy uczeń szkoły podstawowej w Polsce będzie miał dostęp do nowoczesnego sprzętu, w który wyposażone będą pracownie techniczne (laboratoria). Chodzi tu m.in. o drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań, wyrzynarki, laminarki, wiertarko-wkrętarki, gogle VR, a także roboty edukacyjne. Dostęp do takiego sprzętu umożliwi lepsze rozwijanie praktycznych kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych i inżynierii. Takie zajęcia uczą również pracy w grupie i rozwiązywania problemów, których uczniowie nie mają szansy spotkać podczas teoretycznych zajęć w ławkach.

Jak skorzystać z programu Laboratoria Przyszłości?

Nabór wniosków do programu trwa do 15 listopada 2021 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Proces składania wniosków realizowany jest elektronicznie przez dedykowany portal gov.pl/laboratoria.

Środki mają być wypłacane jednorazowo i w całości tak, aby pokryć koszt zakupu potrzebnego sprzętu. Czas na wykorzystanie co najmniej 60% przyznanej kwoty upływa 31 grudnia 2021 roku. Z kolei do 1 września 2022 roku należy wykorzystać pozostałe 40% kwoty. 1 września 2022 roku będzie ostatecznym terminem wyposażenia pracowni w nowy sprzęt.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości szkoły. Najmniejsze placówki, do których uczęszcza do 100 uczniów mogą otrzymać środki do 30 000 zł, natomiast szkoły, do których uczęszcza minimum 235 uczniów mogą liczyć na wsparcie w kwocie 300 zł na ucznia.

Laboratoria Przyszłości - jaka drukarka 3D?

Jedną z drukarek 3D zgodnych z wymogami programu Laboratoria Przyszłości, jest MakerBot SKETCH. To produkt uznanej, renomowanej firmy MakerBot, który powstał z myślą o zastosowaniach edukacyjnych. Ta drukarka 3D do swojej pracy wykorzystuje popularną technologię FDM (Fused Deposition Modeling). Konstrukcja tego modelu została zaprojektowana tak, aby zapewnić uczniom maksymalny poziom bezpieczeństwa - m.in. dzięki zamkniętej komorze roboczej i filtrowi cząsteczek stałych. Podgrzewany i elastyczny stół roboczy wpływa na niezawodność wydruku, a wygodny, dotykowy ekran wraz z przyjaznym interfejsem graficznym sprawiają, że obsługa drukarki jest łatwa i intuicyjna.

Firma CadXpert oferuje kompletny zestaw dla szkół, w skład którego wchodzi:

drukarka 3D MakerBot SKETCH ,

szpule filamentu MakerBot PLA (15 kg),

2 stoliki robocze,

zestaw narzędzi do postprocessingu



dostęp do platformy MakerBot Cloud™, dzięki której nauczyciel może zarządzać wydrukami uczniów,

podręcznik w języku polskim “Druk 3D w klasie”, który zawiera plany zajęć, a także materiały do nauki obsługi drukarki 3D,

dostęp do platformy projektowej TinkerCAD, która jest zintegrowana z drukarkami 3D MakerBot,

dostęp do bazy modeli do druku 3D Thingiverse,

dostęp do platformy e-learningowej www.SzkoleniaDruk3D.pl

Szkolenie z obsługi drukarki dla nauczycieli

Aplikacja MakerBot Connect na urządzenia mobilne

Wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i mailowo przez okres 5 lat

CadXpert posiada bogate doświadczenie w zakresie dostarczania rozwiązań druku 3D dla edukacji. Firma współpracowała m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie przy tworzeniu Laboratorium Druku 3D składającego się z 16 drukarek 3D MakerBot. Zadaniem firmy był dobór urządzeń, dostarczenie ich, pomoc przy instalacji, podłączeniu, instalacja oprogramowania, a także wsparcie techniczne i przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi urządzeń. Podobną realizacją firmy było stworzenie nowoczesnej klasy składającej się z 12 drukarek 3D MakerBot Sketch, przemysłowych drukarek 3D MakerBot METHOD i Formlabs Form 3, a także skanerów 3D w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie.

Oferta edukacyjna CadXpert skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się dostarczaniem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem dla szkół. Firma oferuje korzystne warunki współpracy i spełnienie wymogów programu Laboratoria Przyszłości.

Wybierz gotowy zestaw lub skonsultuj swoje potrzeby ze specjalistami od edukacyjnych drukarek 3D. Skontaktuj się: tel.: +48 575 276 666, +48 881 277 779 e-mail: tomasz.kopec@druk3d.cx lub wejdź na cadxpert.pl, by dowiedzieć się więcej.