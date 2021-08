Drukowanie 3D, sprzedaż i szkolenia na najwyższym poziomie. CadXpert z certyfikatem ISO 9001:2015

Firma CADXPERT, dystrybutor profesjonalnych drukarek 3D, spełnia najwyższe standardy jakościowe, czego potwierdzeniem jest uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015. Niezależni audytorzy pozytywnie ocenili standardy realizowanych usług druku 3D, a także obsługę klienta oraz prowadzone szkolenia.

Posiadanie standardów ISO jest uznawane przez wiele firm i organizacji za niezbędne do rozpoczęcia współpracy. Certyfikat ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Firma CadXpert wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, handlu oraz druku 3D. Pozytywne przejście procesu certyfikacji to potwierdzenie wiarygodności i rzetelności firmy CadXpert jako partnera biznesowego.

Kilka tygodni temu firma poinformowała także o uzyskaniu certyfikatu Stratasys Platinum Partner. Jest to najwyższy status przyznawany autoryzowanym dystrybutorom przemysłowych drukarek 3D tej marki. CadXpert jest pierwszą firmą w Polsce, która może poszczycić się takim wyróżnieniem. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy mogą znaleźć w ofercie CadXpert drukarki 3D i technologie dostępne tylko w nielicznych, wysoko uprzemysłowionych krajach, co pozwoli im lepiej konkurować na zagranicznych rynkach. Stratasys tym samym bardzo mocno zaznaczył swoją pozycję w naszym kraju, co oznacza, że producent widzi duży potencjał w polskiej branży druku 3D.

O firmie

CadXpert jest autoryzowanym dystrybutorem firm Stratasys, MakerBot i Formlabs, czołowych światowych producentów drukarek 3D dla biznesu, przemysłu i edukacji. Na ofertę składają się zaawansowane technologicznie drukarki 3D klasy desktop oraz przemysłowe i produkcyjne systemy druku 3D wraz z szerokim spektrum materiałów.

Park maszynowy firmy pozwala świadczyć usługi drukowania 3D w aż 5 różnych technologiach przyrostowych (PolyJet, FDM, SLA, SLS, DMLS) z ponad 60 materiałów.

Asortyment dopełniają skanery 3D oraz usługi skanowania 3D i inżynierii odwrotnej. CadXpert specjalizuje się we wdrażaniu technologii druku 3D do firm z różnych gałęzi przemysłu (m.in. motoryzacja, lotnictwo, kolejnictwo, odlewnictwo, obróbka CNC, formowanie wtryskowe, produkcja, przemysł spożywczy), a także dla edukacji, medycyny i stomatologii.

Kontakt w sprawie współpracy

info@druk3d.cx | tel. +48 12 307 25 24 | tel. kom. +48 607 982 124; +48 501 473 209

Źródło: cadxpert.pl