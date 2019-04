MakerBot Method z rabatem 1500 dolarów

MakerBot METHOD – przełomowa drukarka 3D w rodzinie MakerBot – miał swoją premierę pod koniec minionego roku. Drukarka jest już w sprzedaży w Polsce i to w limitowanej, promocyjnej ofercie. Tylko do 14 czerwca można zaoszczędzić nawet 1500 dolarów.

Drukarka 3D jest dostępna w limitowanych ofertach do wyboru:

Rabat -1500$ przy zamówieniu co najmniej dwóch drukarek MakerBot Method. Rabat dotyczy całego zamówienia.

9 szpul materiałów Tough PLA i PVA Support Material o wartości 651$ za darmo do każdej zamówionej drukarki 3D.

Promocja obowiązuje do 14 czerwca. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę wyłącznego dystrybutora MakerBot w Polsce:

Przełomowa drukarka 3D MakerBot

MakerBot Method to premierowa w ofercie producenta drukarka 3D wykorzystująca najnowsze technologie dla zapewnienia dokładności wytwarzania. Urządzenie powstało we współpracy z firmą Stratasys – liderem wśród dostawców przemysłowych systemów druku. Method wykorzystuje zamkniętą, podgrzewaną komorę roboczą z cyrkulacją powietrza. Zapewnienie optymalnych warunków druku niweluje skurcz materiału i gwarantuje lepszą jakość. Elastyczny stół roboczy ogrzewa się wraz z komorą, a dzięki powłoce magnetycznej dokładnie przylega do platformy roboczej. Po raz pierwszy w rodzinie MakerBot zastosowano rozpuszczalny materiał podporowy PVA Support. Brak mechaniczne odrywanych podpór to lepsza pasowność i dokładność wymiarowa elementów.

Obszar roboczy urządzenia wynosi 19 × 19 × 19,6 cm przy pracy z jedną głowicą oraz 15,2 × 19 × 19,6 cm praca z dwiema głowicami. Zakres wysokości warstw to 20 – 400 mikrometrów.