Premiery przemysłowych drukarek 3D na targach Dni Druku 3D STOM

Warto w tym roku odwiedzić targi Dni Druku 3D, by zobaczyć premierowe pokazy przemysłowych drukarek 3D. Firma CadXpert na stoisku B34 zaprezentuje produkcyjną maszynę Stratasys Fortus 450mc oraz – po raz pierwszy w Polsce – drukarkę 3D MakerBot Method.

Targi Dni Druku 3D towarzyszące wystawie STOM w Kielcach to jedna z ważniejszych imprez w roku, na których można zobaczyć wiodące rozwiązania druku 3D. W tym roku targi odbędą się w dniach: 26–28.03.2019 w hali B Targów Kielce. Na co warto zwrócić uwagę podczas tej wystawy?

Przemysłowy druk 3D – Fortus 450 mc

Drukarka 3D Stratasys Fortus 450 mc to jedna z najbardziej imponujących maszyn w ofercie producenta. Urządzenie wykorzystuje technologię FDM w wersji uprzemysłowionej za sprawą patentów technologicznych Stratasys. Maszyna produkcja oferuje powtarzalność druku i dokładność wymiarową, dzięki szczelnie zamykanej komorze roboczej, próżniowej stabilizacji stołu roboczego oraz ulepszonemu systemowi cyrkulacji powietrza.

Fortus 450 mc obsługuje aż 13 zaawansowanych termoplastów: od materiałów do funkcjonalnego prototypowania (ASA, ABS, PC), poprzez wytrzymałe materiały produkcyjne (Nylon, Nylon 12 CF – wzmocniony włóknem węglowym) aż do materiałów specjalistycznych znajdujących zastosowania w lotnictwie i motoryzacji (Ultem 9085, Antero 800 NA PEKK). Kieleckie targi Dni Druku 3D to najlepsza okazja, by przyjrzeć się z bliska tej produkcyjnej drukarce 3D, która zrewolucjonizowały wiele fabryk na całym świecie. Maszyna w pełnej wersji materiałowej i w najwyższym standardzie będzie prezentowana na stoisku B 34 przez firmę CadXpert, oficjalnego dystrybutora Stratasys w Polsce.

Premiera nowej drukarki 3D MakerBot Method

Pod koniec zeszłego roku firma MakerBot ogłosiła premierę zupełnie nowej drukarki 3D. Producent znany z niezawodnych, ale typowo biurkowych urządzeń Replicator+ postanowił wypuścić na rynek maszynę o przemysłowych ambicjach. Nowy Method został wyposażony w rozwiązania technologiczne opracowane przez firmę Stratasys – lidera w klasie Industry. Drukarka 3D jest wyposażona w podgrzewaną, zamykaną komorę roboczą z cyrkulacją powietrza, co zapewnia powtarzalność druku i dokładność wymiarową. Szczelne komory na materiał budulcowy i podporowy gwarantują ochronę przed wilgocią dla filamentu. Za wydajność druku odpowiadają dwa ekstrudery z czasem nagrzewania wynoszącym poniżej 60 sekund. Wprowadzenie do rodziny MakerBot rozpuszczalnego materiału podporowego powoduje, że możemy osiągnąć w druku skomplikowane geometrie i oszczędzamy czas potrzebny na obróbkę modeli. Urządzenie nadal ma być łatwe w obsłudze i niezawodne, jak na Markę MakerBot przystało.

Na premierowy pokaz drukarki 3D zapraszamy na stoisko B34 na targach Dni Druku 3D / STOM w Kielcach.