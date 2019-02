Akademia Druku 3D – bezpłatne szkolenia i warsztaty z drukowania

Rusza nowy cykl szkoleń online i warsztatów z drukowania 3D oraz pokrewnych technologii. CadXpert – wiodący dystrybutor drukarek 3D i skanerów 3D – przygotował serię bezpłatnych szkoleń online oraz szkoleń stacjonarnych, które mają przybliżyć technologie przyrostowe, urządzenia i materiały do druku 3D, a także ich zastosowania. Udział we wszystkich wydarzeniach z cyklu Akademia Druku 3D jest darmowy po uprzedniej rejestracji.

Akademia Druku 3D to projekt, który ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z technologiami przyrostowymi. Dla specjalistów i przedsiębiorców, którzy planują zainwestować w drukarkę 3D to świetna okazja, by rozeznać się z dostępnymi na rynku metodami addytywnego wytwarzania. Podczas webinarów zostaną zaprezentowane również materiały do druku oraz polecane zastosowania.

Bezpłatne szkolenia online

Na pierwszym szkoleniu online, które odbędzie się już 21 lutego będziemy mieli okazję poznać przegląd technologii do przemysłowych zastosowań. Podczas webinaru zostaną zaprezentowane technologie takie jak FDM, SLA, SLS, PolyJet. W programie szkolenia pojawią się wskazówki, jak dobrać odpowiednią metodę przyrostowa i materiał do konkretnego zastosowania. Kolejne webinaria będą rozwijać temat poszczególnych technologii druku 3D.

Harmonogram szkoleń z cyklu Akademia Druku 3D:

21 lutego: Praktyczne wykorzystanie druku 3D. Przegląd technologii i zastosowań

7 marca: Na czym polega przemysłowa technologia FDM? Systemy druku 3D, materiały i zastosowania

21 marca: Jak działa drukarka 3D w technologii SLA? Przegląd materiałów i zastosowań druku 3D

4 kwietnia: Technologia PolyJet. Jak wykorzystać najbardziej precyzyjną metodę druku 3D?

Weź udział w pierwszym szkoleniu online bezpłatnie. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: http://bit.ly/wykorzystanie-druku-3d

Praktyczne warsztaty z obsługi drukarek 3D

Planowane są również praktyczne warsztaty z obsługi systemów druku 3D w poszczególnych technologiach. Na stacjonarnych warsztatach każdy uczestnik będzie mógł nauczyć się obsługi profesjonalnych drukarek 3D, a także samodzielnie przygotować model w oprogramowaniu.

Warsztaty stacjonarne odbywają się w siedzibie firmy CadXpert przy ulicy Ciepłowniczej 23 w Krakowie. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Dowiedz się więcej na stronie Akademii Druku 3D: https://cadxpert.pl/akademia-druku-3d/