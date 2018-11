Promocja w CadXpert: smartwatche, tablety lub hoverboardy do wybranych drukarek 3D

CadXpert, dystrybutor drukarek 3D Stratasys/MakerBot oraz Formlabs przygotował na końcówkę roku promocję, która zainteresuje wszystkich fanów nowinek technologicznych. Od teraz do wybranych drukarek 3D firma dodaje prezent: smartwatcha Samsung Gear S3 Frontier, deskorolkę elektryczną Kawasaki lub tablet Huawei M3.

Promocja obowiązuje przy zakupie urządzeń MakerBot Replicator Z18, MakerBot Replicator+ działających w technologii FDM lub drukującej z żywic fotopolimerowych drukarki 3D Formlabs Form 2. Drukarki 3D MakerBot to niezawodne i solidne urządzenia do szybkiego prototypowania. Replicator+ został rygorystycznie przetestowany i wyposażony w ulepszone podzespoły, takie jak elastyczna platforma robocza, Smart Ekstruder+, duży kolorowy wyświetlacz LCD oraz wbudowany dysk o pojemności 1 GB. Replicator Z18 z kolei jest drukarką 3D o jednym z największych obszarów roboczych w tej klasie urządzeń. Drukarka 3D może wytwarzać obiekty o wymiarach: 305 x 305 x 457 mm. Natomiast Formlabs Form 2 - przedstawiciel technologii SLA - umożliwia druk z wysokością warstw 25 mikrometrów, co zapewnia wysoką precyzję druku skomplikowanych detali o oraz gładkość powierzchni.

Do każdej drukarki 3D zamówionej do 23 grudnia tego roku można wybrać sobie prezent.

Smartwatch Samsung Gear S3 Frontier – wygląda zupełnie jak elegancki, klasyczny zegarek na rękę, jednak po przekręceniu pokrętła otrzymujemy funkcje mobilnego urządzenia.

Huawei MediaPad M3 Lite 10 to sprawdzony tablet z możliwością dostępu do superszybkiego internetu LTE, dyskiem o pojemności 32 GB, wyświetlaczem o przekątnej 10.1” oraz kamerą główną 8 Mpx.

Do kupionej drukarki 3D możemy wybrać także hoverboard, czyli elektryczną deskorolkę Kawasaki Balance Scooter. Gratisy do zakupionej drukarki 3D mogą przydać się w najbliższym czasie, gdy mamy wiele okazji do wręczania prezentów.

Sprawdź szczegóły na stronie: http://bit.ly/wybierz-prezent