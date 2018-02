KUKA produkuje części do robotów na drukarkach 3D MakerBot Z18

KUKA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w świecie robotyki przemysłowej. Firma jest globalnym liderem w dostarczaniu maszyn do automatyzacji produkcji. Firma do produkcji swoich maszyn wykorzystuje drukarki 3D MakerBot Z18. W technologii druku 3D powstają prototypy, a także finalne części montowane w robotach KUKA.

KUKA dostarcza inteligentne rozwiązania automatyzacji i robotyzacji procesów produkcji. Tworzy autonomiczne roboty oraz oprogramowanie i hardware do implementacji systemów w przedsiębiorstwach. Maszyny z logo KUKA wyposażają najbardziej zaawansowane technologicznie fabryki i zakłady produkcyjne z różnych gałęzi przemysłu. Na całym świecie dla KUKA pracuje ponad 14 tysięcy pracowników.

Drukarka 3D – nie tylko do prototypowania

Centrum Rozwoju i Technologii KUKA usytuowane w Augsburgu zostało wyposażone w drukarki 3D MakerBot Z18. Urządzenia są wykorzystywane do tworzenia prototypów części z tworzywa. Następnie na podstawie modeli części są produkowane konwencjonalnymi metodami z metalu. Co więcej, w technologii FDM powstają również lekkie podzespoły, które ostatecznie są włączane do zautomatyzowanych systemów KUKA (Automated ItemPIQ system).

Zwykle jedna z drukarek 3D pracuje niemal 24 godziny na dobę. Wydruki uruchomione w nocy są następnie montowane w ciągu kolejnego dnia roboczego. Niektóre z tych modeli są drukowane w dużej skali – mówi Sören Papsdorf, szef zespołu inżynierów produkcji w KUKA.

Dzięki zastosowaniu druku 3D zmniejszono wagę elementów i ograniczono ogólną liczbę części. W ten sposób roboty zyskały nowe funkcjonalności. Bez drukarki 3D faza rozwoju produktu byłaby znacznie trudniejsza.

Fabryki przyszłości

KUKA i MakerBot wpisują się w koncepcję inteligentnej fabryki, którą tworzą tacy giganci produkcji jak Siemens czy Tesla. Systemy robotyczne tworzone przez KUKA cechują się precyzyjną i niezawodną pracą często wykonywaną na jednym stanowisku wspólne z człowiekiem. Stąd tak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność działania maszyn.

Lider branży automatyzacji produkcji używa drukarek 3D MAkerBot Z 18, przyspieszając rozwój produktu. Kolejne iteracje od pomysłu do funkcjonalnego modelu trwają zaledwie kilka tygodni, zamiast kilku miesięcy w przypadku typowych metod wytwórczych. Drukarki 3D przydają się, gdy firma otrzymuje zlecenie na niestandardowe chwytaki, kleszcze lub całe ramiona robotyczne. KUKA wykorzystuje MakerBot Z 18 także do doskonalenia inteligentnych systemów człowiek-maszyna, w których istotne jest bezpieczeństwo pracownika współpracującego z robotem.

W tym samym czasie, gdy oddajemy projekty i dane techniczne do naszych dostawców metalowych części, oddajemy im także wydrukowane modele. W ten sposób możemy dostarczać prototypy w skali 1:1, co znacznie ułatwia prace nad rozwojem produktu – tłumaczy Sören Papsdorf.

Korzyści drukowania 3D

Firma z siedzibą w Niemczech w najbliższym czasie zamierza dalej inwestować w technologie addytywne, które zmieniły sposób funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Jest to kolejny krok w stronę autonomicznego parku maszynowego. Również w fabryce firmy, będącej liderem robotyzacji.

Sądzę, że bez druku 3D nie bylibyśmy na tym poziomie produkcji, na którym jesteśmy teraz – mówi Otmar Honsberg, kierownik ds. inżynierii aplikacji.

Zaoszczędzony czas dostawy komponentów: 6-8 tygodni

Skuteczność drukarki 3D: 92%

Roczny czas pracy drukarek 3D: 7 000 godzin

