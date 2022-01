Weź udział w webinarium, na którym zostaną zaprezentowane tegoroczne nowości w ofercie Formlabs: udoskonalone wersje drukarek 3D Formlabs Form 3+ oraz Form 3B+, nowa platforma robocza oraz żywica ESD. Webinarium odbędzie się we wtorek, 8 lutego o godz. 11:00.



O szkoleniu online

Udoskonalona drukarka 3D Form 3+ może drukować nawet do 40% szybciej niż poprzednia wersja modelu urządzenia. Dzięki zaprojektowanej od nowa platformie roboczej z technologią Quick Release, usuwanie wydruków jest dużo prostsze niż do tej pory. Nowa żywica ESD nadaje się do prototypowania i druku komponentów urządzeń elektronicznych. Dowiedz się, jakie ma właściwości i zastosowania w produkcji.

Program spotkania

1. Form 3+ i Form 3B+. Co daje nam plus? Różnice pomiędzy Form 3/3B a Form 3+/3B+.

a) Różnice w oprogramowaniu

b) Różnice w sprzęcie

c) Porównanie czasu druku 3D

2. Nowy stolik roboczy Build Platform z technologią Quick Release

3. Nowa żywica ESD (właściwości i zastosowania)

4. Sesja pytań i odpowiedzi

Bezpłatne webinarium odbędzie się 8 lutego (wtorek) o godz. 11:00.

Oglądaj na żywo lub otrzymaj dostęp do nagrania. Więcej szczegółów znajduje się na stronie:

https://cadxpert.pl/aktualnosci/webinarium-nowosci-formlabs-form-3-build-platform-v2-zywica-esd/