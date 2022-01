3 nowości od Formlabs: Form 3+/Form 3B+, elastyczna platforma robocza, nowa żywica ESD

Formlabs aktualizuje swoje flagowe drukarki 3D: inżynieryjną Form 3 oraz stomatologiczną Form 3B do wersji z plusem. Nowe wersje drukarek 3D Form3+ oraz Form 3B+ mają zapewnić nawet do 40% szybsze drukowanie i lepszą jakość powierzchni, dzięki zastosowaniu nowych komponentów oraz aktualizacji wewnętrznego softu. Od nowego roku do oferty trafia także nowa platforma robocza oraz żywica ESD o właściwościach rozpraszających ładunki elektrostatyczne.

Drukarki 3D Formlabs to najbardziej popularne i najchętniej kupowane na świecie urządzenia drukujące z żywic fotopolimerowych. Wraz z premierą trzeciej generacji drukarki producent wprowadził udoskonaloną, autorską wersję technologii SLA, czyli metodę Low Force Stereolithography (LFS). Urządzenia zostały wyposażone w nowy, bardziej precyzyjny system optyczny oraz specjalne Resin Tanki z elastycznym dnem, dzięki któremu na drukowany model działały mniejsze siły. W tym roku Formlabs wprowadza upgrade modeli drukarek 3D do wersji Form 3+ oraz Form 3B+. Dzięki nowym podzespołom oraz poprawionemu oprogramowaniu urządzenia, zwiększono szybkość wytwarzania oraz jeszcze bardziej poprawiono jakość wydruków. W porównaniu do poprzedniej wersji urządzeń czas druku 3D skrócił się o 20-40%.

Drukarka 3D Form 3 obsługuje inżynieryjne materiały do szybkiego prototypowania oraz żywice imitujące właściwości tworzyw stosowanych w konwencjonalnej produkcji. Z kolei model Form 3B powstał do obsługi materiałów stomatologicznych oraz biokompatybilnych. Obszar roboczy drukarek 3D Form 3+/Form 3B+ wynosi 145 × 145 × 185 mm. Urządzenia drukują na warstwach od 25 do 300 mikrometrów, natomiast wielkość plamki lasera to 85 mikrometrów.

Platforma robocza z technologią Quick Release

Nowa platforma robocza do drukarek 3D Formlabs znacząco ułatwia i przyspiesza proces drukowania 3D. Elastyczna nakładka umożliwia zdejmowanie wydruków w zaledwie kilka sekund, bez konieczności użycia narzędzi. Wygięcie platformy automatycznie odrywa obiekty od powierzchni. W ten sposób nie tylko skracamy czas postprocessingu, ale również unikamy ryzyka uszkodzenia modelu podczas ręcznego odrywania detalu od platformy roboczej.

Żywica do druku komponentów urządzeń elektronicznych

Kolejną nowością jest materiał Formlabs ESD. Żywica cechuje się właściwościami rozpraszającymi ładunki elektrostatyczne, które mogą gromadzić się na powierzchni plastikowych elementów. Materiały typu ESD – do tej pory dostępne częściej w technologii FDM – chronią urządzenia elektroniczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Nowa żywica Formlabs ESD jest polecana do szybkiego prototypowania komponentów elektroniki, do drukowania części, obudów, mocowań do urządzeń, a także do druku narzędzi produkcyjnych.

Wysoka gładkość powierzchni, precyzja w drukowaniu detali charakterystyczne dla technologii żywicznej oraz właściwości antyelektrostatyczne sprawiają, że żywica ESD to idealny materiał dla producentów elektroniki. Te cechy są istotne również dla producentów urządzeń i maszyn przeznaczonych dla branż, w których ważne jest bezpieczeństwo i ochrona przed eksplozją, np. w przemyśle paliwowym, gazowniczym, lotniczym czy w kopalniach.

