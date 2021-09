Webinarium o modelowaniu i drukowaniu 3D form wtryskowych

Zapraszamy na webinarium „Formowanie wtryskowe: drukowanie 3D i modelowanie w NX CAD”, które odbędzie się 30 września we czwartek o godz. 11:00. Dowiedz się, jakich narzędzi użyć do modelowania w NX CAD, a także poznaj możliwości druku 3D w produkcji wkładek do form wtryskowych.

Formularz zapisu: https://bit.ly/webinar-formy

Weź udział w webinarium, na którym dowiesz się, w jaki sposób zaprojektować formę wtryskową w oprogramowaniu NX CAD, jakich funkcjonalności użyć, by przyspieszyć prace oraz jak szybko wprowadzać poprawki do projektu.

Druk 3D to skuteczna metoda wytwarzania wkładek do form wtryskowych. Na webinarium dowiemy się, jakie są zastosowania tego typu form, jaka jest ich żywotność oraz jakie są materiały do drukowania form wtryskowych. Omówione zostaną także parametry wtrysku dla przykładowego projektu.

Webinarium poprowadzą specjaliści z firm CadXpert i GM System.

Agenda spotkania

Projektowanie formy w NX CAD bez użycia narzędzia Mold Wizard. Podmiana modelu na inny wariant (inną rewizję). Projekt formy z wykorzystaniem poszczególnych narzędzi Mold Wizard. Druk 3D vs. formowanie wtryskowe - wprowadzenie. Drukowanie 3D wkładek - prezentacja form i wyprasek, parametry procesu. Zaślepka do profilu aluminiowego - technologia SLA. Obudowa sterownika PWM marki Seuffer - technologia PolyJet. Pytania i odpowiedzi.

Webinarium: Formy wtryskowe. Drukowanie 3D i modelowanie w NX CAD

30 września (czwartek), godz. 11:00 (czas trwania ok 1h)

Zapisz się, by oglądać na żywo lub otrzymać dostęp do nagrania. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://cadxpert.pl/wydarzenia/webinarium-formy-wtryskowe-drukowanie-3d-i-modelowanie-w-nx-cad/