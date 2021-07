Zobacz z bliska przemysłowe drukarki 3D. CadXpert zaprasza na Dni Otwarte

W związku z otwarciem nowego showroomu z drukarkami 3D firma CadXpert zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 26-31 lipca, od poniedziałku do soboty w siedzibie firmy w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 23. Umów się na spotkanie i zobacz z bliska profesjonalne systemy do druku 3D oraz najnowsze skanery 3D.

Ponad 12 różnych modeli drukarek 3D w tym nowości 2021 roku: wielkoformatowy FDM - Stratasys F770 oraz Formlabs Fuse 1 w technologii SLS. A do tego produkcyjne drukarki 3D, desktopowe urządzenia i wielofunkcyjne skanery 3D. To wszystko czeka na nas w ramach Dni Otwartych w nowym Salonie Druku 3D firmy CadXpert w Krakowie.

"Na jednym poziomie umieściliśmy produkcyjne i typowo przemysłowe drukarki 3D – wyjaśnia Michał Bryda-Przybyszewski, specjalista ds. marketingu w CadXpert – takie jak: Stratasys Fortus 450mc, Stratasys F770 i Stratasys F123 Series. W parku maszynowym znajdziemy również drukarkę 3D Formlabs Fuse 1 wraz ze stacją do separacji proszku Fuse Sift. Na drugim piętrze naszego showroomu przygotowaliśmy ekspozycję desktopowych drukarek 3D. Będzie tu można zobaczyć m.in. drukarki 3D Formlabs Form 3 oraz wielkoformatową Form 3L, a także drukarki 3D MakerBot z serii METHOD. A do tego skanery 3D marki Shining 3D, DOF i Faro Focus. Oprócz maszyn i urządzeń będzie można zapoznać się z przykładowymi wydrukami, które obrazują potencjał technologiczny drukarek oraz możliwości materiałów do druku".

W ramach Dni Otwartych można umówić się na indywidualne spotkanie z przedstawicielem firmy lub wziąć udział w oprowadzaniu grupowym. Podczas zwiedzania we wtorek i w czwartek o godz. 11:00 zostanie zaprezentowana praca z drukarką 3D Formlabs Fuse 1 oraz urządzeniem do separacji proszku Fuse Sift.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemia COVID-19 organizator prosi o rejestrowanie swojej wizyty poprzez formularz dostępny na stronie wydarzenia.

Dni Otwarte w nowym Salonie Druku 3D

Kraków, ul. Ciepłownicza 23

26 – 31 lipca 2021

poniedziałek – piątek w godz. 8-19

sobota w godz. 9-15

Więcej szczegółów i formularz rejestracyjny: cadxpert.pl/dni-otwarte-w-salonie-druku-3d/