Jak fabryka sprzętu AGD wykorzystuje wielkoformatową drukarkę 3D Stratasys F770

Sub-Zero to amerykański producent wysokiej jakości sprzętu AGD. Od niedawna firma korzysta z wielkogabarytowej drukarki 3D Stratasys F770 do wytwarzania prototypowych wersji produktów, zamiast korzystać z outsourcingu. Dowiedz się, jak ta decyzja wpłynęła na finanse i szybkość produkcji fabryki.

Firma Sub-Zero jest znana z produkcji wysokiej klasy, luksusowych sprzętów gospodarstwa domowego, przede wszystkim lodówek, zamrażarek, zmywarek i chłodziarek do wina. Fabryka producenta dysponuje topowymi maszynami produkcyjnymi, obrabiarkami, frezarkami, prasami krawędziowymi, a także specjalnymi maszynami służącymi do formowania blach. Nowy produkt powstaje tou średnio co 6 tygodni.

Niekorzystny outsourcing druku 3D

Aby na bieżąco testować rozwiązania, obecne w firmie drukarki 3D niemal bez żadnej przerwy wytwarzają prototypyu poszczególnych części i urządzeń. Przygotowanie prototypów wielkoformatowych części było do tej pory realizowane za pomocą drukarki 3D Stratasys Fortus 900mc o obszarze roboczym wynoszącym 914 x 610 x 914 mm. Niestety, takie rozwiązanie dodatkowo obciążało maszynę, która jest przeznaczona do przemysłowego wytwarzania z konstrukcyjnych materiałów PC-ABS, Nylon CF, Ultem lub Antero. Z tego powodu wydruki często były zlecane zewnętrznym firmom, co wydłużało proces pracy nad produktem i wiązało się z dużymi kosztami. Wielokrotnie konstruktorzy drukowali element w kilku częściach, a następnie łączyli wydruki, co również niekorzystnie wpływało na czas pracy nad produktem.

Jakie są możliwości wielkogabarytowej drukarki 3D?

Rozwiązaniem problemu był zakup wielkogabarytowej drukarki 3D Stratasys F770. Jest to maszyna, która oferuje największy w ofercie Stratasys rozmiar pola roboczego w osi X - aż 1000 mm. W modelu wykorzystano patenty technologiczne znane z serii Stratasys F123, dzięki którym duże obiekty mogą być drukowane bez ryzyka uszkodzenia modelu spowodowanego skurczem materiału. Niezawodne wytwarzanie obiektów o długości do 1 metra jest możliwe dzięki m.in.:

zaawansowanemu systemowi czujników kontrolujących pracę,

komorze roboczej ze szczelnym zamykaniem i podgrzewaniem,

serwonapędom, które sterują ruchem dwóch ekstruderów,

zastosowaniu rozpuszczalnego materiału podporowego, który osłania model i pozwala na większą dokładność wymiarową.

Obszar roboczy o powierzchni 1000 x 610 x 610 mm bardzo dobrze sprawdza się w fabryce sprzętu gospodarstwa domowego - pozwala z powodzeniem drukować wielkoformatowe prototypy w jednym procesie, a inżynierowie w tym czasie mogą zająć się innymi zadaniami.

“Duże jest zawsze lepsze – możesz wykonać sporo małych części na dużej maszynie, ale nigdy nie będziesz mógł wykonać dużych części na małej maszynie” - zauważa Doug Steindl, kierownik działu rozwoju produktu w Sub-Zero Group.

Jakie są korzyści zastosowania wielkogabarytowej drukarki 3D?

Zastosowanie wielkogabarytowej drukarki 3D Stratasys F770 zwiększyło możliwości produkcyjne firmy, dzięki czemu produkt może być dostarczony na rynek szybciej. Firma Sub-Zero oszacowała, że ta inwestycja pozwoli zaoszczędzić od 30 do 40% kosztów, które wcześniej były przeznaczane na outsourcing druku 3D.

Doug Steindl podkreślił, że firma Sub-Zero już od 20 lat z powodzeniem korzysta z drukarek 3D firmy Stratasys. Ocenił, że są to niezawodne produkty nawet pomimo tego, że firma bardzo mocno je eksploatuje - “Pracujemy ciężko – mam na myśli to, że te maszyny nigdy nie stoją bez drukowania dłużej niż 12 godzin. Mam pewność, że Stratasys F770 będzie równie dobrze działać”.

