Jak wykorzystać potencjał dużego pola roboczego drukarki 3D Formlabs Form 3L? Czy lepiej drukować modele w całości czy w częściach? Czy łączenie wydruków 3D z żywic jest w ogóle możliwe? Jakie są materiały do druku 3D w technologii SLA/LFS i do jakich zastosowań się nadają? Zapraszamy na webinarium firmy CadXpert, które odbędzie się 25 maja (wtorek) o godz. 11:00.

O szkoleniu online

Podczas szkolenia online będzie można dowiedzieć się, ile czasu można zaoszczędzić, dzięki drukowaniu na wielkogabarytowej drukarce 3D Formlabs Form 3L w porównaniu do drukarki 3D Form 3 o mniejszym polu roboczym. Zostaną omówione przykładowe modele oraz czasy druku. W drugiej części szkolenia online prowadzący przedstawi portfolio inżynieryjnych żywic fotopolimerowych oraz podpowie, jak dobrać materiał do konkretnego zastosowania.

Program spotkania

Część I. Jak wykorzystać obszar roboczy: 335 x 200 x 300 mm?

Drukowanie modeli wielkoformatowych kiedyś: dzielenie modeli, drukowanie 3D i łączenie wydruków. Plusy i minusy takiego rozwiązania.

Przykład 1. Elementy wydruku 3D sprzęgu dla kolejnictwa

Przykład 2. Makieta topograficzna – w całości czy w częściach?

Przykład 3. Dysza próżniowa – produkcja kilku elementów na raz

Przykład 4. Forma wtryskowa – dlaczego przydatny jest duży obszar roboczy?

Przykład 5. Seryjna produkcja modeli pierścionków do form dla jubilerstwa/odlewnictwa

Część II. Inżynieryjne żywice Formlabs – właściwości i zastosowania.

(Draft v2, Tough 2000, Tough 1500, Durable, Porównanie Tough vs Durable, Flexible 80A, Elastic 50A, Flexible vs Elastic, Rigid 4k, Rigid 10k, High temp, Rigid10K vs High Temp)

III. Pytania i odpowiedzi.

Bezpłatne webinarium odbędzie się 25 maja (wtorek) o godz. 11:00.

Oglądaj na żywo lub otrzymaj dostęp do nagrania. Więcej szczegółów znajduje się na stronie:

https://cadxpert.pl/wydarzenia/webinar-form-3l-w-praktyce-jak-wykorzystac-duze-pole-robocze-drukarki-3d-sla/