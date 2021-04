Znamy 3 nowe drukarki 3D Stratasys. Druk 3D dużych obiektów i produkcja seryjna już nie stanowią problemu

Stratasys po raz kolejny wysoko podnosi poprzeczkę konkurencyjnym producentom drukarek 3D i wprowadza do oferty trzy zupełnie nowe maszyny o przemysłowym charakterze. Jakby tego było mało każda z maszyn reprezentuje inną technologię przyrostową. Zobacz, co potrafią najnowsze drukarki 3D od Stratasys.

Najnowsze drukarki 3D Stratasys to modele F770 (FDM), H350 (SAF), Origin One (P3).

F770 – drukarka 3D do produkcji dużych gabarytów

Drukarka 3D Stratasys F770 to jedna z największych drukarek 3D na rynku – maksymalny rozmiar w osi X wynosi aż 1m. Wielkogabarytowa drukarka 3D F770 bazuje na rozwiązaniach technologicznych znanej serii drukarek 3D F123. Są to: system dwóch ekstruderów, rozpuszczalny materiał podporowy, serwonapędy, szczelna komora utrzymująca stałą temperaturę w całym obszarze roboczym. Nowy model wyróżnia się przede wszystkim rozmiarem wytwarzanych części. Obszar roboczy wynosi 1000 × 610 × 610 mm, co daje 372 100 cm³ przestrzeni roboczej. Przekątna pola roboczego to 117,1 cm.

Drukarka 3D obsługuje dwa materiały do szybkiego prototypowania i druku części funkcjonalnych: ABS oraz ASA. Maszyna jest polecana do niezawodnego druku bardzo dużych obiektów lub do produkcji seryjnej. Drukarka jest kompatybilna z oprogramowaniem GrabCAD Print, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób zoptymalizujemy obiekty do wielkoformatowego druku 3D.

Nowa technologia i nowa seria drukarek 3D – H350

Stratasys wprowadził na rynek nową technologię przyrostową - Selective Absorption Fusion™. Jest to proszkowa metoda druku 3D bazująca na technologii powder bed fusion. W pierwszym etapie procesu druku w technologii SAF głowice piezoelektryczne natryskują precyzyjnie płyn, który wstępnie wiąże warstwę materiału. Następnie pod wpływem energii termicznej warstwa proszku jest ściśle spajana. W kolejnym kroku nanoszona jest nowa warstwa materiału i proces powtarza się aż do uzyskania finalnej części.

Stratasys wprowadził w tej technologii drukarki 3D H Series. Pierwszym modelem jest drukarka 3D H350, której obszar roboczy wynosi 315 × 208 × 293 mm. Wysokość warstwy to 100 mikrometrów. Obecnie drukarka 3D obsługuje jeden materiał budulcowy PA11, a w przyszłości, jak zapowiada producent, będą dostępne kolejne tworzywa, w tym elastomer. Szybkość druku (ze względu na spajanie całej warstwy druk ma postępować szybciej niż w technologii SLS) oraz brak stosowania podpór sprawiają, że drukarka H350 jest polecana do seryjnej produkcji.

Origin One – pierwsza drukarka 3D do seryjnej produkcji z żywic

Kolejne zupełnie nowe rozwiązanie w portfolio Stratasys to technologia Programmable PhotoPolymerization P3™ rozwijana do tej pory przez firmę Origin. Technologia jest udoskonaloną wersją metody DLP. Drukarka 3D Origin One pozwala na wysokowydajną, seryjną produkcję z materiałów klasy przemysłowej. Obecnie urządzenie obsługuje 10 żywic fotopolimerowych od takich producentów jak BASF, Henkel, DSM. Wśród dostępnych materiałów znajdziemy żywice sztywne i udarne, odporne na wysoką temperaturę, elastyczne, a także biokompatybilne.

Zaawansowany system kontrolujący temperaturę, natężenie światła UV oraz inne parametry druku umożliwia niezawodną i powtarzalną produkcję seryjną z dużą wydajnością. Obszar roboczy urządzenia wynosi 192 x 108 x 370 mm. Charakterystyczna dla technologii żywicznych wysoka jakość powierzchni wydruków ma być porównywalna w technologii P3 do modeli uzyskiwanych metodą wtryskową.

Źródło: CadXpert - Oficjalny Dystrybutor Stratasys w Polsce – Stratasys Platinum Partner