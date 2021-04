Stratasys, światowy leader wśród dostawców technologii druku 3D odznaczył krakowską firmę CadXpert tytułem Platinum Partner. Jest to najwyższy status przyznawany autoryzowanym dystrybutorom Stratasys. Sukces jest tym większy, że po raz pierwszy w historii nagrodzona została firma z Polski. Poziom Platinum potwierdza najwyższy standard obsługi klienta, a także ściśle definiuje zakres kompetencji, zaplecza technicznego i wiedzy, którymi dysponować musi partner. To także wyraz uznania za wysokie wyniki sprzedaży i wkład w rozwój marki Stratasys na polskim rynku.

CadXpert jako jedna z pierwszych firm w Polsce rozpoczęła dystrybucję profesjonalnych drukarek 3D oraz usług druku 3D. Już od początku działalności, czyli od roku 2013, firma stawiała na innowacyjny rozwój, co zaowocowało nawiązaniem współpracy ze Stratasys. Dzięki zaangażowaniu pracowników oraz właścicieli spółka CadXpert w ciągu kilku lat stała się wiodącym dostawcą systemów druku 3D na polskim rynku. Nadrzędną misją firmy jest wskazywanie klientom realnych korzyści płynących z zastosowania technologii addytywnych nie tylko w zaawansowanych projektach, lecz także w codziennej działalności i wsparciu produkcji.

Jest mi niezmiernie miło, że nasz partner, firma CadXpert otrzymała status Platinum i tym samym stała się pierwszą firmą w Polsce, która kiedykolwiek uzyskała to najwyższe wyróżnienie. Wszyscy w Stratasys jesteśmy pod wrażeniem osiągnięć CadXpert oraz ich innowacyjnego podejścia do biznesu; są przy tym profesjonalni i niezwykle przyjaźni. Posiadają szeroką wiedzę i wysokie kompetencje w zakresie wykorzystania druku 3D m.in. w dziedzinach takich jak produkcja, branża motoryzacyjna, lotnicza, kolejowa, medyczna, stomatologiczna i wiele innych. Jako Stratasys otrzymujemy bardzo pozytywne opinie od klientów z całej Polski, którzy czerpią realne korzyści ze współpracy z CadXpert, zwiększając dzięki niej swoją innowacyjność i konkurencyjność. Jestem dumny mogąc współpracować z takim partnerem – mówi Simon Brandon, Senior Sales Manager North and East Europe w Stratasys.

Wyróżnienie przyznane firmie CadXpert dowodzi także niezwykłej otwartości polskich przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki dla adaptacji tak innowacyjnej technologii jaką jest druk 3D. Maciej Dukat z CadXpert podkreśla, że Stratasys pragnie w ten sposób jeszcze wyraźniej zaakcentować swoją pozycję na polskim rynku, doceniając jego ogromny potencjał.

W naszej działalności koncentrujemy się na zapewnieniu polskim klientom dostępu do najnowszych technologii i fachowego wsparcia na wzór rynków zachodnich, dla których dotychczas zarezerwowany był poziom Platinum Partner. Stratasys daje jasny sygnał, że polskie firmy i instytucje mają istotne znaczenie dla rozwoju światowej branży additive manufacturing. My dostarczamy niezbędną wiedzę i technologię, ale tak naprawdę to docelowi użytkownicy, czyli nasi klienci pokazują, jak duży potencjał ma druk 3D i w jak wielu dziedzinach technologia ta staje się już niezastąpiona – tłumaczy Maciej Dukat, dyrektor handlowy w CadXpert.

Tytuł Stratasys Platinum Partner stanowi sumę ciężkiej pracy całego zespołu oraz zaufania naszych klientów, którym nie zabrakło odwagi, by postawić na innowacyjność i pójść krok dalej od konkurencji, często także zagranicznej. Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim klientom i partnerom, z którymi mieliśmy okazję współpracować za ich wkład w nasz wspólny sukces – dodaje Piotr Gurga, dyrektor techniczny w CadXpert.

O firmie Stratasys

Stratasys to wiodący światowy producent drukarek 3D oraz materiałów do druku, który od ponad 30 lat dostarcza profesjonalne urządzenia w różnych technologiach przyrostowych. Firma jest światowym leaderem w segmencie przemysłowych urządzeń dla branży motoryzacyjnej, lotniczej, produkcyjnej, a także dla kolejnictwa, kosmonautyki, medycyny i stomatologii. Z drukarek 3D marki Stratasys korzystają takie firmy i instytucje jak: Ford, Audi, Volvo, Airbus, Bombardier, Siemens, NASA czy studio filmowe LAIKA.

Technologie wdrażane w drukarkach 3D Stratasys odmieniły światowy rynek i wyznaczyły kierunek rozwoju dla całej branży. Założycielem firmy jest Scott Crump – prekursor metod addytywnych i wynalazca technologii FDM. Do niedawna większość patentów tej najpopularniejszej metody addytywnego wytwarzania należała właśnie do firmy Stratasys. Dziś urządzenia z logo tej marki reprezentują nie tylko technologię FDM, ale również PolyJet i SLA. W ostatnim czasie firma ogłosiła zapowiedź nowej technologii proszkowego druku 3D SAF (Selective Absorption Fusion™). Więcej na ten temat już wkrótce.

Źródło: CadXpert.pl