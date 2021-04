Drukarki 3D MakerBot METHOD pomogły zbudować samochód BRX Hunter T1 na Rajd Dakar

Zespół Bahrain Raid Xtreme (BRX) prace nad swoim nowym samochodem rajdowym Hunter T1 rozpoczął pod koniec 2019 roku. Wstrzymano je, gdy pandemia koronawirusa spowodowała znaczne opóźnienia w produkcji, dostawie i montażu części. Skutecznym rozwiązaniem okazał się druk 3D.

Zespół BRX/Prodrive wielokrotnie zajmował wysokie pozycje w wielu różnych seriach motorsportu. Pod skrzydłami teamu jeżdżą m.in. Sebastien Loeb (najbardziej utytułowany kierowca rajdowy w historii i dziewięciokrotny mistrz świata WRC) i Nani Roma (dwukrotny zwycięzca Rajdu Dakar), którzy w Rajdzie Dakar 2021 mieli wystartować zupełnie nowym samochodem w barwach Bahrain Raid Xtreme (BRX).

BRX Hunter T1 to pojazd, którego przygotowanie do udziału w bardzo wymagającym Rajdzie Dakar było wyzwaniem dla inżynierów, mechaników, a także kierowców. Prace nad pojazdem miały potrwać rok, ale rozwijająca się pandemia skróciła ten czas do zaledwie 9 miesięcy. Jednym z największych wyzwań zespołu było rozwiązanie problemu opóźnionych przez lockdown dostaw komponentów.

Szybkie prototypowanie i produkcja części dzięki drukowi 3D

Zgodnie z rekomendacjami jednego z dostawców elementów z włókna węglowego, zespół BRX zainwestował w dwie drukarki 3D MakerBot METHOD X, które miały umożliwić szybkie prototypowanie, a także produkcję gotowych części do samochodu BRX Hunter T1. Rozwiązanie okazało się bardzo skuteczne. Umożliwiało wypróbowanie elementu przed właściwą produkcją, dzięki czemu zmiany mogły być wprowadzane łatwo, szybko i przede wszystkim - tanio. Inżynierowie i mechanicy zespołu docenili też niską wagę drukowanych komponentów, która ma kluczowe znaczenie w motorsporcie. Masa części wykonanych z nylonu wzmacnianego włóknem węglowym była zauważalnie niższa, a przy tym bardzo wytrzymała. Przykładem takiej części jest uchwyt na jedną z dysz systemu gaszenia pożaru, który zlokalizowany jest w środku kokpitu. Musi on być mocny, lekki i odporny na wysoką temperaturę. W tradycyjnych warunkach zespół planował zamówić mocowanie wykonane ze stali lub aluminium, co jest czasochłonne i kosztowne. Uchwyt z drukarki 3D był nie tylko tańszy, wykonany w krótszym czasie, ale też mógł posiadać nietypowy kształt, co zwiększyło jego funkcjonalność i poziom ergonomii w kokpicie.

MakerBot METHOD X - w fabryce i na pustynnych piaskach

Team BRX z drukarek MakerBot METHOD X korzystał nie tylko w fabryce, ale też podczas trwającego rajdu - zespół transportował je po trasie rajdu w ciężarówkach serwisowych. Sprzęt posłużył do wytwarzania “na miejscu” części, mocowań, a także zamienników fabrycznych elementów aluminiowych, które uległy zniszczeniu podczas wyścigu.

Łącznie zespół BRX użył drukarki 3D MakerBot METHOD X do wyprodukowania ponad 30 różnych części do samochodów rajdowych Hunter T1. Należy do nich m.in. mocowanie czujnika położenia zawieszenia, który jest jednym z kluczowych systemów pojazdu. Służy m.in. do zbierania danych o działaniu amortyzatora, dynamice pojazdu, ustawieniu kół i wale napędowym. Takie informacje są później wysyłane do zespołu, który analizuje je, wyciąga wnioski i pracuje nad poprawą osiągów samochodu. Mocowanie wydrukowano z materiału MakerBot Nylon 12 Carbon Fiber, a proces druku zajął tylko 1,5 godziny.

MakerBot METHOD X - drukarka 3D przetestowana podczas Rajdu Dakar 2021

Pracownicy teamu BRX przyznali, że w przeszłości korzystali już z wytwarzania przyrostowego, ale efekty nie spełniały ich oczekiwań. Zmieniły to dopiero drukarki 3D METHOD X, które pozwoliły wytworzyć części m.in. z wytrzymałego tworzywa Nylon CF. Takie elementy z powodzeniem można wykorzystać w miejscach, gdzie panuje temperatura przekraczająca 120 °C.

Zespół zapowiedział, że w nadchodzących latach planuje częstsze wykorzystanie drukarek 3D MakerBot serii METHOD , a także zwiększenie ich liczby. Jest to związane z planowanym wzrostem liczby pojazdów.

A wracając do Rajdu Dakar 2021 - Nani Roma, który na starcie tej imprezy stawał już 25 razy, jej tegoroczną edycję ukończył na 5 miejscu. Jest to bardzo dobry wynik w kategorii pojazdów debiutujących w Rajdzie Dakar.

Drukarki 3D MakerBot METHOD X są dostępne w ofercie firmy CadXpert - autoryzowanego dystrybutora marki.

O firmie CadXpert

CadXpert jako jedna z pierwszych na polskim rynku firm rozpoczęła rozpowszechnianie technologii druku 3D. Obecnie jest autoryzowanym dystrybutorem drukarek 3D Stratasys, MakerBot i Formlabs. CadXpert świadczy również usługi drukowania 3D z wykorzystaniem technologii FDM, PolyJet, SLA, SLS i DMLS.

Więcej informacji: cadxpert.pl