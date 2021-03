Polska premiera drukarki 3D Formlabs Fuse 1

Proszkowy druk 3D (SLS) – technologia zarezerwowana dla kosztownych, przemysłowych maszyn jest teraz bardziej dostępna za sprawą długo wyczekiwanej premiery drukarki 3D Formlabs Fuse 1. Zobacz najnowszą drukarkę 3D podczas prezentacji online zaplanowanej na 11 marca (czwartek) na godz. 11:00.

Bezpłatna rejestracja na premierowy pokaz online: https://cadxpert.pl/wydarzenia/bezplatny-webinar-premierowy-pokaz-drukarki-3d-formlabs-fuse-1/

Technologia druku 3D polegająca na spiekaniu sproszkowanego tworzywa poliamidowego (Selective Laser Sintering) do tej pory była dostępna głównie na wielkoformatowych, przemysłowych maszynach, ze względu na stopień skomplikowania tego procesu oraz obróbki, czyli odsiewania niewykorzystanego materiału. Do zalet tej metody druku 3D należy wysoka wytrzymałość części oraz możliwość produkcji seryjnej. Rolę materiału podporowego pełni niespieczony proszek, a zatem nie ma potrzeby odcinania lub wypłukiwania struktur podporowych. Możemy w ten sposób uzyskać skomplikowane kształty oraz zachowana jest dokładność wymiarowa. SLS jako jedyna technologia druku 3D pozwala układać modele piętrowo, przez co wykorzystujemy całą kubaturę obszaru roboczego.

Formlabs, producent profesjonalnych, biurowych drukarek 3D specjalizujący się w technologii druku z żywic ogłosił kilka lat temu rozpoczęcie prac nad drukarką 3D wykorzystującą metodę SLS. Firma postawiła sobie za cel wprowadzenie na rynek urządzenia, które będzie wygodne w użytkowaniu, niezawodne i znacznie tańsze w eksploatacji w porównaniu do obecnie dostępnych rozwiązań.

Formlabs ogłosił niedawno wprowadzenie drukarki 3D Fuse 1 do sprzedaży. Dzięki staraniom firmy CadXpert, oficjalnego dystrybutora marki Formlabs, drukarka 3D Formlabs Fuse 1 jest już dostępna w sprzedaży także w naszym kraju.

Specyfikacja techniczna drukarki 3D

Obszar roboczy: 165 x 165 x 300 mm

wysokość warstwy: 110 mikronów

wymiary drukarki 3D: 645 x 685 x 1070 mm

waga: 114 kg

parametry lasera: 1065 nm, 10W

wielkość plamki lasera: 200 mikronów

Materiał: Nylon 12 (wkrótce Nylon 11, TPU i inne materiały)

Ważnym elementem ekosystemu jest stacja do separacji proszku Fuse Sift. Tego typu urządzenia są konieczne do obsługi drukarki proszkowej. Fuse Sift pełni wszystkie konieczne funkcje służące do postprocessingu na zasadzie: wszystko w jednym. Wystarczy przenieść komorę roboczą po wydruku i zamontować w urządzeniu Fuse Sift. Urządzenie wychładza model, odsiewa niespieczony proszek, a następnie miesza i przygotowuje nowy zasobnik z materiałem nadającym się do ponownego wykorzystania. Drukarka 3D Fuse 1 może wykorzystać nawet do 70% materiału pochodzącego z recyklingu. To oznacza spore oszczędności na produkcji, ale również korzyść dla środowiska.

Zobacz drukarkę 3D Fuse 1 oraz stację Fuse Sift na żywo podczas polskiej premiery online 11 marca (czwartek) o godz. 11:00. Po bezpłatnej rejestracji otrzymujemy link do platformy webinarowej. Do wszystkich zapisanych osób będzie rozsyłane również nagranie prezentacji online.

Szczegóły na temat wydarzenia: https://cadxpert.pl/wydarzenia/bezplatny-webinar-premierowy-pokaz-drukarki-3d-formlabs-fuse-1/

Źródło: cadxpert.pl