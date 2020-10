Dowiedz się, jak wygląda obsługa drukarki 3D w technologii SLA/LFS

Zapraszamy na warsztaty z obsługi drukarki 3D Formlabs Form 3, które odbędą się 15 października 2020 r. Podczas szkolenia każdy uczestnik będzie mógł przygotować i wydrukować własny model. Warsztaty odbywają się w siedzibie firmy CadXpert przy ul. Ciepłowniczej 23.

Jak wygląda obsługa drukarki 3D drukującej z żywic fotopolimerowych? Jak dobrać materiał do wybranej aplikacji? Jak poprawnie przygotować obiekt w oprogramowaniu drukarki? Tego i znacznie więcej dowiesz się na warsztatach z obsługi drukarki 3D Formlabs Form 3.

Podczas warsztatów każdy uczestnik będzie miał możliwość przygotowania do druku 3D własnego modelu. Ze względu na czas druku gotowe modele będą wysyłane kurierem po szkoleniu.

Dostępne terminy szkoleń w 2020 roku:

15 października

17 listopada

17 grudnia

Koszt szkolenia: 200 zł brutto

Miejsce: Kraków, ul. Ciepłownicza 23, siedziba firmy CadXpert

Więcej szczegółów i zapisy: https://cadxpert.pl/praktyczne-warsztaty-z-drukarki-3d-formlabs-form-3/

Warsztaty odbywają się w kilkuosobowych grupach z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. W związku z tym liczba miejsc jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Drukarka 3D Formlabs Form 3 to urządzenie do druku z żywic fotopolimerowych. Drukarka wykorzystuje technologię Low Force Stereolithography (LFS), która jest pochodną metody SLA. Polega na utwardzaniu żywicy warstwa po warstwie wiązką lasera o kropce wielkości 85 mikrometrów. Wysokość warstw budowanego obiektu może wynosić od 25 do 300 mikrometrów w zależności od potrzeb użytkownika. Dzięki zastosowaniu elastycznej kuwety na drukowany obiekt działają mniejsze siły, co gwarantuje jeszcze większą niezawodność, powtarzalność i dokładność wymiarową. Obszar roboczy maszyny wynosi 145 × 145 × 185 mm. Drukarka obsługuje materiały sztywne i wytrzymałe, elastyczne, odlewnicze, a także biokompatybilne.