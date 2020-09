Weź udział w konferencji o druku 3D prowadzonej przez ekspertów Stratasys

W dniach 6-7 października 2020 r. odbędzie się konferencja The Additive Manufacturing Virtual Conference by Stratasys. Do udziału zaproszeni są zarówno użytkownicy drukarek 3D Stratasys, jak i osoby dopiero planujące wdrożyć druk 3D w swojej firmie. W programie przewidziano prezentacje nowych maszyn i materiałów, a także sesje treningowe, podczas których specjaliści Stratasys doradzą, jak w pełni wykorzystać potencjał druku 3D.

Konferencja The Additive Manufacturing Virtual Conference by Stratasys

6 – 7 października 2020 r. w godz. 10 – 16:30

Link do rejestracji: https://bit.ly/Sys-Conf

W programie konferencji przewidziano prezentacje nowych maszyn i materiałów, sesje treningowe, w których eksperci Stratasysa przedstawią triki i porady, a także przykłady wdrożeń i rozmowy z użytkownikami systemów Stratasys.

Pierwszego dnia wydarzenia będzie można posłuchać o tym, jak druk 3D sprawdza się w nowej rzeczywistości pandemii, gdy łańcuchy dostaw zostały nagle przerwane. Kolejnym punktem będzie prezentacja możliwości systemów PolyJet w druku 3D w pełnym kolorze. Na tę część zapraszamy szczególnie projektantów, designerów oraz specjalistów zajmujących się wzornictwem przemysłowym. Następnie dowiemy się, jak wykorzystać potencjał druku 3D w swoim przedsiębiorstwie. Druk 3D przynosi firmom wiele korzyści, ale nie zawsze wykorzystuje się w 100% zalety tej technologii. Podczas tego wystąpienia dowiemy się, jak rozszerzyć zastosowania drukarki 3D w swojej działalności oraz jak znaleźć miejsca, w których druk 3D może przyczynić się do znacznych oszczędności.

Kolejne prezentacje będą poświęcone zagadnieniom wykorzystania technologii druku 3D kolejno w zakładach produkcyjnych, w medycynie oraz w edukacji.

Drugiego dnia konferencji dowiemy się więcej na temat samych urządzeń i materiałów dostępnych w ofercie Stratasys. Na początek zaplanowano prezentacje na żywo drukarek 3D prowadzone przez dystrybutorów tych urządzeń na całym świecie. Następnie odbędą się sesje treningowe, podczas których specjaliści Stratasys zapoznają uczestników z nowymi materiałami w ofercie. Zostaną omówione dobre praktyki drukowania 3D zarówno w technologii FDM, jak i PolyJet oraz zasady postprocessingu. Nie zabraknie również sesji poświęconej oprogramowaniu GrabCAD Print.

Konferencja ma charakter modułowy, co oznacza, że można uczestniczyć w pełnym wydarzeniu lub wybrać tylko interesujące tematy. Po każdej sesji uczestnicy będą mogli zadać pytania prowadzącym.

Wszystkie wystąpienia będą prowadzone w języku angielskim. Pełny program konferencji znajduje się na stronie: https://bit.ly/Sys-Conf

Do udziału w konferencji The Additive Manufacturing Virtual Conference by Stratasys zachęca oficjalny dystrybutor - firma CadXpert.