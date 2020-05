Bezpłatne szkolenie online: Projektowanie w NX do druku 3D z żywic fotopolimerowych

CadXpert oraz GM System zapraszają na ostatnie szkolenie online z cyklu "Projektowanie w NX do druku 3D". Webinarium odbędzie się 27 maja o godz. 11 i będzie poświęcone zagadnieniom modelowania do druku z żywic fotopolimerowych.

Cykl szkoleń online to wspólny pomysł firm CadXpert - dystrybutora profesjonalnych maszyn do druku 3D Stratasys, MakerBot oraz Formlabs oraz GM System, która zajmuje się sprzedażą oprogramowania marki Siemens.

Podczas szkoleń online specjalista z firmy GM System prezentuje funkcjonalności programu NX CAD, a następnie model jest przygotowywany do druku 3D w wybranej technologii. Podczas najbliższego webinarium będzie można dowiedzieć się więcej na temat technologii druku z żywic fotopolimerowych. Specjalista z firmy CadXpert pokaże, jak ustawić model do druku w programie PreForm należącym do drukarek Formlabs (LFS/SLA) oraz GrabCAD Print, który służy do przygotowywania modeli do wytwarzania na maszynach Stratasys w technologii PolyJet.

Szkolenie online: Projektowanie w NX do druku 3D z żywic fotopolimerowych

27 maja 2020 (środa)

godz. 11:00

Zarejestruj się: https://cadxpert.clickmeeting.pl/projektowanie-w-nx-do-druku-3d-z-zywic-fotopolimerowych-lfs-polyjet-/register

Nagrania poprzednich webianrów z cyklu Projektowanie w NX do druku 3D znajdują się na stronie: https://cadxpert.pl/akademia-druku-3d/