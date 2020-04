CadXpert i GM System zapraszają na szkolenia online z projektowania i drukowania 3D

CadXpert i GM System nawiązały merytoryczną współpracę, której owocem jest cykl webinarów na temat projektowania do druku 3D. Pierwsze bezpłatne szkolenie online odbędzie się 29 kwietnia i będzie wprowadzeniem w tematykę modelowania 3D w NX CAD i produkcji addytywnej w różnych technologiach.

Druk 3D nie może obyć się bez poprawnie zaprojektowanego modelu CAD, dlatego postanowiliśmy połączyć siły i przygotować cykl webinarów oraz warsztatów poświęconych projektowaniu 3D i drukowaniu 3D – tłumaczy Michał Bryda-Przybyszewski, specjalista ds. marketingu w CadXpert.

GM System to czołowy polski dostawca oprogramowania dla przemysłu i kluczowy partner Siemens. Firma zajmuje się wdrażaniem i serwisowaniem wiodących na rynku rozwiązań CAD/CAM/CAE/PLM (NX, Solid Edge, Simcenter, Femap, STAR CCM+, Teamcenter).

Oprogramowanie NX CAD stworzone przez firmę Siemens PLM to jeden z najpopularniejszych systemów do przemysłowego modelowania 3D. Dzięki specjalistycznym modułom użytkownik może dopasować funkcjonalność do własnych potrzeb. Oprogramowanie posiada narzędzia do projektowania zaawansowanych kształtów i optymalizacji modelu do druku 3D. Dzięki takim funkcjom możemy efektywnie przeprowadzić konwergencję modelu „tradycyjnego” na kształt „bioniczny”, a następnie przekazać model do produkcji addytywnej na drukarce 3D. W ten sposób powstają ergonomiczne narzędzia i lżejsze części, które jednocześnie pozwalają oszczędzać na materiale potrzebnym do druku 3D.

Zapraszamy na cykl szkoleń online, a w przyszłości również warsztatów stacjonarnych, na których zaprezentujemy proces projektowania i drukowania 3D. Cykl webinarów podzieliliśmy na trzy tematy, by w przystępny sposób przekazać kompleksową wiedzę. Opowiemy kolejno o narzędziach NX CAD przydatnych w modelowaniu pod druk 3D oraz o tym, jak dobrać właściwą technologię przyrostową, a następnie o dobrych praktykach projektowania do druku z termoplastów i żywic fotopolimerowych. Za każdym razem będziemy chcieli pokazać, jak usprawniać procesy wytwórcze z użyciem nowych technologii, co zrobić, by oszczędzać na produkcji i jak wytwarzać funkcjonalne części – podsumowuje Michał Bryda-Przybyszewski, specjalista ds. marketingu w CadXpert.

Pierwszy webinar: „Projektowanie w NX do druku 3D. Jak modelować i na czym drukować?” odbędzie się 29 kwietnia w środę o godz. 11:00. Udział jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji na stronie: https://cadxpert.clickmeeting.pl/projektowanie-w-nx-do-druku-3d/register



Tematy kolejnych spotkań to:

„Projektowanie w NX do druku 3D z termoplastów (FDM)”

„Projektowanie w NX do druku 3D z żywic fotopolimerowych (LFS, PolyJet)”

Szczegóły na stronie cadxpert.pl oraz gmsystem.pl