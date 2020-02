Poznaj serię Stratasys J8 – najbardziej zaawansowane technologicznie drukarki 3D na świecie

Technologia PolyJet jako jedyna metoda wytwarzania pozwala na wykonanie elementów z wielu materiałów i kolorów w jednym procesie. Drukarki 3D Stratasys J8 Series mogą drukować prototypy wyglądające dokładnie jak produkt końcowy. Dają niesamowite efekty wykończenia modelu, wyjątkową gładkość powierzchni i precyzję druku z warstwą o wysokości zaledwie 14 mikrometrów.

Najmniejszą z serii J8 jest drukarka 3D Stratasys J826, której pole robocze wynosi 255 × 252 × 200 mm. Kompaktowy model J826 został stworzony po to, by udostępnić technologię PolyJet firmom, które dysponują mniejszym budżetem. Kolejną maszyną w kolejności jest Stratasys J835, której przestrzeń robocza wynosi 350 × 350 × 200 mm. Największym modelem jest Stratasys J850 o przestrzeni roboczej: 490 × 390 × 200 mm.

Drukarki 3D Stratasys J8 dostarczają prototypy, które obrazują wygląd finalnych produktów. Seria J8 jest polecana dla projektantów, działów R&D. Z korzyści wdrożenia technologii PolyJet korzystają producenci zabawek, elektroniki, sprzętu sportowego i rozrywkowego, branża reklamowa i filmowa. W technologii PolyJet możemy wytwarzać realistyczne modele anatomiczne z zachowaniem kolorów i tekstury tkanek.

Maszyny z serii J8 obsługują paletę barw Pantone i wprowadzają do technologii druku 3D Pantone Matching System (PMS). Użytkownicy mają do dyspozycji szeroką gamę materiałów: od sztywnych – imitujących właściwości tworzyw stosowanych w produkcji seryjnej aż po gumopodobne. Mamy możliwość druku z ponad 500 000 kolorów, a także z materiałów transparentnych, w tym z żywicy VeroUltraClear, która ma przejrzystość szkła.

Technologia PolyJet w wersji na drukarki J8 pozwala łączyć kilka materiałów, by uzyskać dowolny kolor lub właściwość tworzywa (tzw. Digital Material), np. różny stopień elastyczność w wyniku mieszana żywic sztywnej i gumopodobnej. Wszystkie skomplikowane produkty składające się z różnych materiałów mogą być wytwarzane w jednym procesie – na jednej maszynie. Maszyny J8 są wyposażone w aż siedem głowic drukujących, które natryskują żywice, a następnie utwardzają każdą warstwę światłem UV.

Drukarki 3D Stratasys J8 to najbardziej zaawansowane technologicznie drukarki 3D na świecie. Teraz są dostępne także dla plskich klientów. Po więcej informacji należy zgłosić się do Oficjalnego Dystrybutora w Polsce. Firma CadXpert zachęca do skorzystania z możliwości zamówienia wydruku próbnego w technologii PolyJet. Dowiedz się więcej na: https://cadxpert.pl/aktualnosci/stratasys-j8-series-druk-3d-polyjet-w-nowej-odslonie/