Bezpłatne szkolenie online z obsługi drukarki 3D MakerBor Method X

Dowiedz się, jak wykorzystać najnowszą drukarkę 3D MakerBot METHOD X w zastosowaniach przemysłowych. Sprawdź, jakie technologie odpowiadają za dokładność i powtarzalność druku z inżynieryjnych materiałów. Bezpłatne webinarium odbędzie się 17 grudnia o godz. 11:00.

Bezpłatne szkolenie online

Uzyskaj przemysłową jakość z drukarką 3D MakerBot Method X

Data: 17 grudnia (wtorek)

Czas: 11:00 - 12:00

Zapisy: http://bit.ly/method-x-webinar

MakerBot to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów drukarek 3D. Do tej pory firma kojarzona była z drukarkami w segmencie biurkowych urządzeń do szybkiego prototypowania z PLA w przedziale cenowym od 5 do 15 tys. zł. Urządzenia MakerBot znane są z niezawodności i praktycznie bezobsługowej pracy. Od niedawna MakerBot wkroczył w segment Industry, dostarczając na rynek serię METHOD.

Najnowsza drukarka 3D MakerBot METHOD X powstała we współpracy z firmą Stratasys - liderem wśród producentów produkcyjnych systemów do druku 3D. Drukarka 3D łączy zaawansowane technologie stworzone do przemysłowych zastosowań z przystępnością desktopowych urządzeń MakerBot.

METHOD X obsługuje rozpuszczalny materiał podporowy oraz ciągle poszerzający się zakres materiałów inżynieryjnych. Obecnie drukarka 3D wytwarza z ABS-u, PET-G, ASA, PLA, Tough PLA, a wkrótce także z Nylonu. Podgrzewana do 100 stopni C komora robocza z cyrkulacją powietrza, system dwóch esktruderów oraz elastyczna platforma robocza to tylko niektóre rozwiązania technologiczne, które odpowiadają za dokładność wymiarową produkowanych części i powtarzalność wytwarzania.

Zobacz bezpłatne webinarium i dowiedz się wszystkiego o najnowszej serii MakerBot METHOD. Zapisz się na szkolenie lub uzyskaj dostęp do nagrania: https://cadxpert.pl/wydarzenia/bezplatny-webinar-drukarka-3d-makerbot-method-x/