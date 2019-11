Dni Otwarte w Salonie Druku 3D CadXpert

Firma CadXpert – dystrybutor przemysłowych drukarek 3D zaprasza na Dni Otwarte w swoim Salonie Druku 3D w Krakowie, przy ul. Ciepłowniczej. Dni Otwarte potrwają w dniach 4-9 listopada od godz. 8 do godz. 19. Wstęp bezpłatny – obowiązuje rezerwacja terminu spotkania.

Dni Otwarte w Salonie Druku 3D to świetna okazja, by umówić się na spotkanie z ekspertem od drukarek 3D w nietypowych godzinach. Specjaliści z krakowskiej firmy będą dostępni od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 aż do godziny 19:00. Jest to przydatne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które prowadzą własny biznes i nie zawsze są dostępni w czasie standardowych godzin pracy biura.

Aby wziąć udział w Dniach Otwartych, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając preferowany dzień i godzinę spotkania. Formularz oraz szczegółowa lista produktów dostępne na stronie: https://cadxpert.pl/aktualnosci/dni-otwarte-w-salonie-druku-3d/

Podczas Dni Otwartych będą dostępne przemysłowe drukarki 3D Stratasys w technologii FDM i PolyJet, a także drukarki 3D MakerBot w tym nowość – METHOD oraz Formlabs Form 3 drukujący w technologii LFS. Odwiedzający będą mogli również poznać skanery 3D: laserowe i światła strukturalnego.

Osoby zainteresowane usługami drukowania 3D lub skanowana 3D mogą liczyć na darmowe konsultacje swoich projektów i pomoc w zakresie doboru odpowiedniej technologii.

Dni Otwarte w Salonie Druku 3D

4-9.11.2019, godz. 8-19

Siedziba firmy CadXpert

Kraków, ul. Ciepłownicza 23

Formularza rejestracyjny: http://bit.ly/dni-otwarte-cadxpert