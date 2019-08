Myślisz o przemysłowych drukarkach 3D Stratasys? Cena nie jest już przeszkodą

Teraz każdy ma dostęp do przemysłowych systemów druku 3D Stratasys w przystępnej cenie. Najnowszy model F120 to urządzenie stworzone specjalnie po to, by dać firmom dysponującym mniejszym budżetem rozwiązanie spełniające zaawansowane potrzeby. Z tego artykułu dowiecie się, jakie przewagi nad niskobudżetowymi urządzeniami FFF ma technologia Stratasys FDM.

Nowość – Stratasys F120 to kompaktowa wersja popularnej i świetnie sprzedającej się w Polsce serii przemysłowych drukarek 3D F170, F270, F370. Nowa maszyna w technologii FDM stanowi poniekąd uzupełnienie serii o urządzenie do szybkiego prototypowania. Drukarka obsługuje materiały: ABS-M30, ASA oraz rozpuszczalny materiał podporowy SR-30. Pomimo zmniejszonych gabarytów, obszar roboczy urządzenia wynosi tyle samo, co w przypadku maszyny F170, czyli: 254 × 254 × 254 mm.

Wysoka dokładność i wydajność produkcji

Dokładność to jeden z obszarów, w których F120 wyróżnia się na tle konkurencji. Urządzenie wykorzystuje dziesięciolecia historii rozwoju i udoskonalania FDM®, dzięki czemu jest w stanie wytwarzać części z dokładnością +/- 0,2 mm lub +/- 0,002 mm/mm (w zależności od tego, która wartość jest większa) i tolerancją w osi Z równą 0.000/+ wybrana wysokość warstwy. Dzięki F120 wydrukowane elementy będą dokładnie odzwierciedlać wymiary modelu CAD, bez względu na to, ile serii trzeba wykonać.

Przygotuj wydruk na noc, pozostaw pracującą maszynę, a rano otrzymasz gotowe części. Tak działają profesjonalne drukarki 3D. Nie musisz martwić się kalibracją, nie potrzebujesz pilnować urządzenia ani ustawiać skomplikowanych parametrów. Stratasys gwarantuje ciągłą, niezawodną pracę maszyny. Zwiększonej pojemność zasobnika na materiał pozwala F120 drukować nieprzerwanie do 250 godzin. Wydrukuj kilka prototypów na raz lub uzyskaj model o dużych gabarytach.

Funkcjonalne materiały

Dostępność inżynieryjnych materiałów to podstawa w zaawansowanym prototypowaniu. F120 wykorzystuje tworzywa termoplastyczne ABS-M30 ™ i ASA. Te materiały klasy przemysłowej zapewniają wytrzymałość, trwałość i wykończenie wystarczające do zaspokojenia szerokiego zakresu potrzeb, od prototypowania do produkcji. Materiały i drukarki 3D w technologii FDM zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezproblemowe osadzanie warstw z najwyższą dokładnością. Dodatkowo rozpuszczalny materiał podporowy SR30 ™ daje pełną swobodę projektowania części z wewnętrznymi przejściami i skomplikowanymi kształtami. Materiał podporowy rozpuszcza się w kąpieli z roztworem, co skraca czas potrzebny na obróbkę wydruku.

Materiał ABS to jeden z najbardziej uniwersalnych i wytrzymałych termoplastów. Zastosowania:

szybkie prototypowanie

weryfikacja poprawności projektu

Materiał ASA jest odporny na działanie promieni UV, nie wypacza się i zachowuje stabilność wymiarową. Zastosowania:

prototypowanie funkcjonalne,

części zamienne,

narzędzia i uchwyty,

obudowy urządzeń, osłony, pojemniki

zaślepki, klapki, zaczepy

Zaawansowana technologia szybkiego prototypowania

F120 stanowi rozwinięcie wielokrotnie nagradzanej serii Stratasys F123 ™. Maszyny te łączą sprawdzone rozwiązania technologiczne, powtarzalność i precyzję wytwarzania z łatwością użytkowania. Stała kontrola temperatury zapewnia, że części są drukowane zgodnie z projektem – nie zwijają się ani nie wypaczają. Kontrola temperatury pozwala także na druk z dużą gęstością, która jest znacznie bliższa formowanym lub obrabianym częściom. Prototypy można przetestować funkcjonalnie w celu weryfikacji projektu, pasowności lub aerodynamiki części. F120 ma zamontowane wytrzymałe podzespoły: trwałe komponenty sterujące ruchem, stalowa rama o wysokiej wytrzymałości i serwonapędy. Gwarantuje to wysoką wydajność i możliwość produkcji seryjnej.

Drukowanie bezpośrednio z natywnego pliku CAD

Wygodna obsługa systemu F120 to ważna zaleta, gdy liczy się czas dostawy elementu. Łatwa wymiana materiału, szczelnie zamykane zasobniki, chroniące przed wilgocią to składowe niezawodności Stratasys. Oprogramowanie GrabCAD Print pozwala na drukowanie natywnych plików bezpośrednio z oprogramowania CAD. W GrabCAD ustawisz wszystkie potrzebne parametry, takie jak orientacja czy wypełnienie, bez konieczności edycji w programie CAD.

Drukarka 3D Stratasys F120 jest dostępna już od 38 200 PLN netto.

