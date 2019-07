Letnia wyprzedaż w CadXpert. Pakiety skaner 3D + drukarka 3D w gorących cenach

Polecamy letnią wyprzedaż w CadXpert, dzięki której można zaoszczędzić do 10 000 złotych. Firma będąca dystrybutorem profesjonalnych urządzeń przygotowała promocyjne pakiety na drukarki 3D i skanery 3D. Jakie zestawy mamy do wyboru?

Letnia wyprzedaż w CadXpert to świetna okazja do zakupu zestawu niezbędnego w szybkim prototypowaniu i inżynierii odwrotnej. Wśród promocyjnych pakietów znajdziemy także przemysłową drukarkę 3D Stratasys Fortu 380mc. Promocja obowiązuje do końca wakacji czyli do 31 sierpnia 2019. Wakacyjne zestawy to:

Pakiet promocyjny numer 1.

Drukarka 3D Formlabs Form 2 + stacja czyszcząca Form Wash + urządzenie do naświetlania wydruków Form Cure

Otrzymujemy 10% rabatu na całe zamówienie.

Pakiet promocyjny numer 2.

Zestaw dwóch drukarek 3D Formlabs Form 2 – za drugi model otrzymujemy 15% rabatu.

Pakiet promocyjny numer 3.

Zestaw trzech drukarek 3D Formlabs Form 2 – za trzecie urządzenie dostaniemy 25% rabatu.

Pakiet promocyjny numer 4.

Drukarka 3D MakerBot Z18 + Skaner 3D EinScan-Pro 2X PLUS + płyta do kalibracji + Oprogramowanie ExScan do obsługi skanera 3D + SolidEdge 2019 for Shining. Cały pakiet taniej o 15%!

Pakiet promocyjny numer 5.



Przy zakupie drukarki 3D MakerBot METHOD otrzymamy aż 20% rabatu na zakup skanera 3D Shining3D EinScan-Pro+.

Pakiet promocyjny numer 6.

Ostatni pakiet to przemysłowa drukarka 3D Stratasys Fortus 380mc w cenie niższej o koszty dostawy, instalacji, szkolenia.

Szczegóły promocji dostępne są na stronie: https://cadxpert.pl/aktualnosci/promocja-wakacyjne-zestawy/