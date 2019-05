Formlabs Form 3 – premierowy pokaz specjalny podczas 3D Solutions

Polska premiera najnowszej drukarki 3D Formlabs Form 3 odbędzie się 5 czerwca 2019 w Poznaniu podczas targów 3D Solutions. Podczas specjalnego wydarzenia odbędzie się pokaz premierowej drukarki 3D oraz prezentacja technologii LFS (Low Force Stereolithography™).

Jeszcze większa precyzja druku

Form 3 to kolejna generacja dobrze przyjętej na polskim rynku drukarki Formlabs wykorzystującej żywice fotopolimerowe. Najnowsze urządzenie ma udoskonalony system optyczny oraz elastyczną kuwetę, co ma zapewnić jeszcze większą dokładność wytwarzania. Za precyzję odpowiada plamka wiązki lasera, którą pomniejszono do 80 mikrometrów (w przypadku Form 2 plamka lasera ma wielkość 140 mikrometrów).

Form 3 wykorzystuje te same cartridge z żywicą, co poprzedni model. Dlatego użytkownicy poczciwej Form 2 mogą szybko przestawić się na nowszą wersję urządzenia. Obszar roboczy praktycznie pozostał na tym samym poziomie: został powiększony w osi Z o 10 mm i wynosi 145 × 145 × 185 mm.

Premierowy Pokaz Specjalny

Na trasie Formlabs Roadshow 2019 po Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Szwecji znalazła się także Polska. Najnowsza drukarka 3D Formlabs Form 3 zostanie oficjalnie zaprezentowana w Poznaniu podczas targów 3D SOLUTIONS / ITM. Zamknięty pokaz specjalny odbędzie się 5 czerwca w Sali konferencyjnej 1 C w pawilonie 7.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana drukarka 3D Formlabs Form 3. Eksperci z Formlabs oraz CadXpert opowiedzą także o rozwiązaniach technologicznych zastosowanych w ramach autorskiej technologii Low Force Stereolithography™ (LFS).

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji na stronie organizatora: http://bit.ly/2Jy34Tq

Dla pierwszych 20 osób zarejestrowanych na Premierowy Pokaz organizator zapewnia darmową wejściówkę na targi 3D Solutions / ITM.

Więcej szczegółów na temat premierowego pokazu będzie można uzyskać na stoisku CadXpert Oficjalnego Dystrybutora - Pawilon 6, Sektor C, Stoisko 6.