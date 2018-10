„Spora dawka merytorycznej wiedzy” - na 3 edycję Forum Druku 3D zaprasza Piotr Gurga

Konferencja Forum Druku 3D odbędzie się już po raz trzeci. W tym roku 25 października przedsiębiorcy i specjaliści zainteresowani technologiami drukowania 3D i skanowania 3D spotkają się w TAURON Arenie Kraków. Dlaczego warto wziąć udział w tegorocznej edycji Forum Druku 3D? Co czeka uczestników konferencji? Zapytaliśmy o to Piotra Gurgę, dyrektora ds. technicznych w CadXpert.

Czym tegoroczna edycja Forum Druku 3D różni się od poprzednich? Na co tym razem mogą liczyć uczestnicy?

Piotr Gurga, dyrektor ds. technicznych w CadXpert: Na pewno na sporą dawkę merytorycznej wiedzy popartej autentycznymi przykładami. Od początku staraliśmy się, by wystąpienia obfitowały w realne przykłady wdrożeń i zastosowań technologii drukowania 3D lub skanowania 3D. W tym roku przygotowaliśmy ponad 10 prelekcji, które poprowadzą specjaliści reprezentujący firmy korzystające z druku 3D. Są to nasi klienci lub instytucje współpracujące z CadXpert, jak np. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Nowością jest również wystąpienie dotyczące medycznych zastosowań druku 3D, które poprowadzi Nicolay Goltsberg Stratasys Senior Technical Consultant EMEA – Healthcare. Druk 3D w medycynie rozwija się bardzo intensywnie, więc postanowiliśmy dodać ten temat do naszego programu.

Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone podczas wystąpień?

Tegoroczny program obfituje w wiele praktycznych tematów. Osobiście jestem bardzo ciekaw wystąpienia Jamesa Shorta ze Stratasysa, który opowie o wykorzystaniu zaawansowanych systemów w branży produkcyjnej i logistycznej. Myślę, że uczestników Forum zainteresuje też prezentacja dotycząca druku 3D w lotnictwie. Swoimi doświadczeniami podzielą się Jakub Skrzypek oraz Aleksander Banaś z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu. Dużo uwagi poświęciliśmy technologii drukowania 3D z metalu. Opowie o tym m.in. Krzysztof Kaczmarczyk, który posłuży się przykładami z branży automotive. Nie zapomnieliśmy również o skanerach 3D. Dr inż. Szymon Sikorski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach omówi proces skanowania 3D elementów turbiny wiatrowej, natomiast Mateusz Gacek przedstawi możliwości skanerów 3D w przemysłowych i medycznych aplikacjach. Adam Przepolski, specjalista ds. usług druku 3D przedstawi najciekawsze realizacje druku 3D, a Dariusz Hankus przybliży kwestie techniczne druku transparentnych obiektów. Naukowe podejście do naszej branży zaprezentuje prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik, który wykorzystuje technologie skanowania i drukowania 3D w swoich pracach badawczych na AGH w Krakowie.

Czy konferencja to tylko wykłady i prezentacje?

Oczywiście, że nie. Tradycyjnie w czasie przerw uczestnicy będą mogli zapoznać się z maszynami i technologiami w strefie wystawienniczej. To najlepsza okazja do skonsultowania swoich potrzeb z ekspertami lub zadania dodatkowych pytań prelegentom. Po oficjalnym zakończeniu części konferencyjnej wyznaczyliśmy czas na luźne rozmowy i networking. Wspólnie z naszym gospodarzem przygotowaliśmy także niespodziankę, czyli zwiedzanie TAURON Areny Kraków. Osoby zainteresowane oprowadzeniem będą mogły poznać „od kuchni” największą w Polsce halę widowiskowo-sportową.

Jak w ciągu minionego roku zmieniła się sama branża druku 3D?

Od czasu poprzedniej edycji Forum Druku 3D zaobserwowałem trend, który pokazuje, że coraz większa grupa klientów dostrzega znaczące różnice pomiędzy przemysłowymi drukarkami 3D, a wieloma innymi urządzeniami obecnymi na rynku. Podobnie sytuacja wygląda wśród osób zainteresowanych usługami druku 3D. Cieszy mnie fakt, że klienci są coraz bardziej świadomi technologii, otwarcie rozmawiają o swoich potrzebach i wymaganiach, a niska cena nie jest jedynym koniecznym warunkiem. Jako dostawca profesjonalnych systemów druku 3D zawsze staramy się wysłuchać tych potrzeb i dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie. Przez ostatni rok wykonaliśmy wspólnie wiele zaawansowanych testów, które też pozwoliły odpowiedzieć na pytanie: co można, a czego nie można osiągnąć przy wykorzystaniu druku 3D. Zbliżająca się edycja Konferencji Forum Druku 3D będzie okazją do podzielenia się z Państwem solidną dawką przykładów wykorzystania technologii drukowania 3D i skanowania 3D na wielu płaszczyznach przemysłu.

Konferencja odbędzie się już za nieco ponad tydzień, czyli 25 października. Jak wyglądają przygotowania do tego wydarzenia?

W kwestii organizacji najważniejsze jest przygotowanie dobrego programu konferencji. W tym roku udało się zebrać ekspertów z tych branż, które są liderami w zaawansowanym wykorzystaniu druku 3D. Mowa tu o lotnictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Nie bez znaczenia jest również miejsce, w którym odbywa się konferencja. Budynek TAURON Areny Kraków to charakterystyczny punkt na mapie Krakowa, w związku z czym sama lokalizacja powinna być atrakcją dla odwiedzających, szczególnie z innych miast. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać takiego Gospodarza. Praktycznie wszystko jest już gotowe i czekamy na ostatnich uczestników. Wolne miejsca szybką są zajmowane, więc to naprawdę ostatni moment, by jeszcze zgłosić swój udział.