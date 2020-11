Webinarium dla branży motoryzacyjnej. Oszczędzaj czas i koszty z NX i drukiem 3D

Pandemia koronawirusa bardzo mocno wpłynęła na branżę motoryzacyjną na całym świecie. Ucierpiały na tym także polskie firmy, które w większości dostarczają komponenty dla producentów znanych marek pojazdów. Jak optymalizować pracę, oszczędzając czas oraz koszty? Jak przygotować się na nowe wyzwania? Na te pytania postarają się odpowiedzieć specjaliści z firm CadXpert oraz GM System podczas webinarium 23 listopada 2020. Wstęp wolny.

Webinarium „Jak oszczędzać z NX i drukarką 3D w branży automotive” odbędzie się 23 listopada w poniedziałek o godz. 11:00. Dostęp do wirtualnego pokoju jest dostępny pod adresem: https://bit.ly/nx-druk3D-auto

Technologie druku 3D mogą być wykorzystane w wielu obszarach produkcji od prototypowania do druku narzędzi montażowych lub części zamiennych. Możliwość wykonania danego elementu bezpośrednio w firmie pozwala pominąć łańcuch dostaw, który został przerwany na przykład na skutek panującej pandemii. Podczas szkolenia online eksperci z GM System zaprezentują, jak wymodelować wybrane projekty w oprogramowaniu Siemens NX CAD. Następnie części zostaną zaprezentowane po wydruku. Specjaliści z CadXpert opowiedzą, jakie parametry zostały dobrane do wydrukowania danych elementów.

Agenda webinarium:

W jakich obszarach produkcji możemy stosować elementy z drukarki 3D? Przykłady zastosowań w firmach z branży automotive oraz kalkulacja kosztów Modelowanie w NX - projekt panelu deski rozdzielczej z teksturą oraz gałki drążka zmiany biegów Prezentacja wydruków 3D

Zachęcamy do oglądania na żywo lub do rejestracji, by otrzymać nagranie spotkania.

Szczegóły na stronie: https://cadxpert.pl/wydarzenia/webinar-jak-oszczedzac-z-nx-i-drukarka-3d-w-branzy-automotive/