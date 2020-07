Najpierw Wiedźmin, teraz Cyberpunk 2077? CD Projekt Red i CadXpert pracują nad nowym gadżetem

Na początku czerwca na profilu firmy CadXpert na znanej platformie społecznościowej pojawił się tajemniczy wpis o współpracy z CD Projekt Red. Wszystko wskazuje na to, że znany deweloper gier komputerowych znów skorzysta z technologii druku 3D.

CD Projekt Red to firma, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Wiedźmin – gra komputerowa oparta na motywach cyklu opowiadań Andrzeja Sapkowskiego to olbrzymi sukces wydawniczy i niemalże nasze dobro narodowe. Świadczy o tym chociażby fakt blisko 30 mln sprzedanych na całym świecie kopii ostatniej części gry i to tylko do 2019 r.

O sukcesie CD Projekt Red i o tym jak wydawca radzi sobie na polskiej giełdzie papierów wartościowych napisano już wiele artykułów. Dlatego tu skupimy się na tym, jak popularne studio wykorzystuje technologie druku 3D.

A wykorzystuje do promocji gier, które zapewne bez reklamy też nieźle by sobie radziły oraz (a może przede wszystkim) do produkcji gadżetów. Nie jest żadną tajemnicą, że oprócz przychodów z wypuszczanych gier, firmy tego typu zarabiają również na sprzedaży gadżetów, akcesoriów i całego wyposażenia dla fanów.

Wiedźmin z drukarki 3D

W związku z tym w sklepie online wydawcy (https://eu.gear.cdprojektred.com/) możemy kupić sobie figurkę Wiedźmina w wersji japońskiego wojownika. Na kanale Youtube CDPR można znaleźć filmik, na którym do produkcji figurki Geralta wykorzystano drukarkę 3D Formlabs Form 2. Drukarka 3D została dostarczona do CD Projekt Red przez krakowską firmę CadXpert.

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=rwqieVaApGY&t

Skanowanie Cyberpunka 2077

Ostatnio na fanpage’u tego dystrybutora drukarek 3D Formlabs w Polsce pojawił się wpis, na którym widać prawdopodobnie proces skanowania 3D. W opisie możemy przeczytać cytat z zapowiedzi gry, który wygłasza Keanu Reeves. Aktor został zaproszony do współpracy w promocji Cyberpunka, a także użycza głosu i wyglądu jednej z postaci gry. Premiera gry Cyberpunk 2077 jest zaplanowana na jesień 2020.

Link do zapowiedzi gry:

Link do posta na fanpage’u: https://www.facebook.com/cadxpertdruk3d/photos/a.345097352324027/1507879896045761

Obrazek wyróżniający: https://www.cyberpunk.net/pl/pl/