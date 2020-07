Od koncepcji do rzeczywistości w 72 godziny. Rosti Poland z drukarką 3D Stratasys

Firma Rosti Poland otworzyła w Białymstoku Centrum Innowacji. W Laboratorium będzie można otrzymać własny produkt od projektu do wyrobu w zaledwie 3 dni. Sercem innowacyjnej pracowni jest drukarka 3D Stratasys Objet 350 Connex3 wykorzystująca multimateriałową technologię PolyJet.

Laboratorium w Centrum Innowacji Rosti Poland zostało wyposażone w szereg zaawansowanych maszyn produkcyjnych. Drukarka 3D Stratasys Objet 350 Connex3, którą dostarczyła firma CadXpert będzie wykorzystywana do funkcjonalnego prototypowania w pełnym kolorze oraz do druku form wtryskowych. Laboratorium w Białymstoku dysponuje także drukarką 3D FDM, skanerem 3D GOM Atos 5 oraz wtryskarkami o sile zwarcia od 6 do 1300 ton. Przed produkcją wtryskową model poddawany jest symulacji procesu wtryskiwania przy wykorzystaniu oprogramowania Moldflow. Kompetencje w zakresie obsługi tego programu ma w Polsce mniej niż 10 osób.

72 godziny na dostarczenie gotowego produktu na rynek

W zakładzie produkcyjnym Rosti Poland w Białymstoku powstają np. części do odkurzaczy, ekspresów do kawy, głośników, narzędzi elektrycznych czy urządzeń medycznych. W jednym miejscu i kompleksowo, inżynierowie pomagają zaprojektować, przeprowadzić symulacje i wyprodukować dany wyrób. W otworzonym niedawno Laboratorium w Centrum Innowacji Rosti Poland będzie można w zaledwie 72 godziny otrzymać swój produkt z dokumentacji projektowej. Jak wyjaśnia Wojciech Dzięgielewski, szef działu R&D z Rosti Poland, wystarczy by klient miał pomysł, co chce dostarczyć na rynek. Cały proces przekształcania koncepcji w rzeczywisty wyrób zostaje po stronie Rosti Poland.

Ważnym etapem dostarczania produktu na rynek w 72 godziny jest prototypowanie. Drukarka 3D Stratasys Objet 350 Connex3 to najbardziej zaawansowana technologicznie maszyna PolyJet w segmencie Industry. Przestrzeń robocza Objet 350 wynosi 342 x 342 x 200 mm. Maszyna obsługuje sztywne, kolorowe materiały imitujące powszechnie stosowane tworzywa, a także materiały transparentne, gumopodobne, symulujące polipropylen, odporne na wysokie temperatury lub wytrzymałe i wysoko udarne (Digital ABS).

Na drukarce 3D Stratasys Connex3 mogą powstawać w pełni funkcjonalne prototypy, ale także formy wtryskowe, wytrzymujące do kilku wtryśnięć dla weryfikacji poprawności projektu przed produkcją masową.

Wielomateriałowa technologia PolyJet

PolyJet to jedna z najbardziej precyzyjnych metod druku 3D – wysokość warstwy w przypadku serii Connex3 wynosi zaledwie 16 mikrometrów. Na drukarkach 3D z serii Stratasys Connex3 da się wytwarzać wiele obiektów z materiałów o różnych właściwościach na jednym stole roboczym. Możemy także wydrukować jeden obiekt, ale składający się z różnych materiałów, na przykład po to, by uzyskać wytrzymały, sztywny prototyp z gumowymi elementami lub wielokolorowy wydruk. We wszystkich innych znanych technologiach druku 3D model powstaje z jednego materiału. Aby uzyskać skomplikowane, wielomateriałowe obiekty należy połączyć wydrukowane osobno części. W przypadku technologii PolyJet i drukarek Connex3 możemy w jednym procesie wykonać obiekt, który składa się z maksymalnie 82 różnych materiałów. Co więcej, żywice możemy również łączyć ze sobą. Dzięki możliwości mieszania materiałów (Digital Material) otrzymujemy ponad 1000 kombinacji materiałowych. To daje jeszcze więcej opcji zaawansowanego wytwarzania, skracając czas potrzebny na dalszą obróbkę, np. lakierowanie czy klejenie elementów.

O firmie Rosti Poland

Grupa Rosti to światowy lider w zakresie usług produkcyjnych związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych metodą wtrysku. Zakłady produkcyjne zlokalizowane na całym świecie zajmują się produkcją, wykończeniem i montażem produktów oraz części dla branży motoryzacyjnej, opakowaniowej, AGD, sektora urządzeń konsumenckich, elektrotechnicznej, medycznej oraz profesjonalnych urządzeń biznesowych. Grupa Rosti należy do szwedzkiego koncernu Nordstjernan. Zakład przemysłowy w Białymstoku zajmuje 31 000 m kw. powierzchni i jest wyposażony w ponad 115 maszyn wtryskowych pracujących w różnych technologiach. W Rosti Poland znajduje zatrudnienie ponad 1000 pracowników, którzy zajmują się dostarczaniem na rynek nowych produktów od wczesnych koncepcji do gotowego wyrobu.

Dostarczeniem i uruchomieniem drukarki 3D Stratasys Objet Connex3 zajęła się firma CadXpert, oficjalny dystrybutor drukarek 3D Stratasys w Polsce.

Źródło: cadxpert.pl